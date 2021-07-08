Российский самолет прервал пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы

Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов. Их отправили на перехват российского военного воздушного судна. Видео с места события опубликовано на YouTube-канале Libertad Digital.

По информации Reuters, брифинг проходил на базе НАТО в литовском городе Шяуляй. Через некоторое время после начала мероприятия на базе объявили тревогу, а затем в помещении появились военные. Они попросили премьера Испании и президента Литвы отойти в сторону, чтобы самолет смог вылететь.

Сообщается, что после отправки натовских самолетов пресс-конференция была продолжена. Санчес поблагодарил пилотов «за упорную работу, которую они делают для защиты территориальной целостности Литвы».

Семь самолетов Военно-воздушных сил Испании Eurofighter Typhoon с 30 апреля базируются на авиабазе Шяуляй для выполнения миссии по охране воздушного пространства стран Балтии. Они регулярно поднимаются в небо для сопровождения российских самолетов.