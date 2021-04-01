Британская королева пошутила про преследование русских

Британская королева Елизавета II впервые с начала года вышла в свет и посетила мемориал погибшим летчикам Содружества: несмотря на характер мероприятия, от Ее Величества все же услышали первоапрельскую шутку. Об этом пишет The Mirror.

Мероприятие проходило в день столетия образования Военно-воздушных сил Австралии. Королева поговорила с военными и, в частности, командиром эскадрильи Мэттью Сандером (Matthew Sander), работающим с истребителями Eurofighter Typhoon, которые нередко отправляют на перехват самолетов, нарушающих воздушное пространство Великобритании.

Елизавета II также пошутила про преследование русских воздушных судов: она спросила Сандера, доводилось ли австралийцам перехватывать самолеты ВВС РФ. «Так точно, мадам, мы обожаем так веселиться», — пошутил офицер в ответ.

Британские ВВС регулярно поднимают истребители Eurofighter Typhoon для сопровождения российских самолетов. Однако австралийским ВВС не доводилось их перехватывать.

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