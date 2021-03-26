Полиции запретили искать краденое во дворцах британской королевы

Британской полиции запретили искать краденые или трофейные произведения искусства во дворцах королевы Елизаветы II. Об этом пишет газета The Guardian.

Журналисты издания выяснили, что в 2017 году в законе о защите мирового культурного наследия было предусмотрено исключение, выводящее из-под его действия королевские дворцы в Балморале и Сандрингеме.

Поправку провел Департамент цифровых технологий, культуры, медиа и спорта британского правительства. Она была сформулирована таким образом, чтобы ее назначение оставалось неясным.

Представители департамента отказали объяснять The Guardian, зачем потребовалось такое исключение, и не сообщили, исходила ли инициатива от помощников королевы или от членов правительства.

Букингемский дворец также не стал комментировать причину введения поправки. При этом пресс-секретарь королевы отверг подозрения, что во дворцах королевы могут храниться похищенные культурные ценности.

Ранее сообщалось, что сотрудник официальной резиденции британской королевы Елизаветы II в Лондоне похитил из дворца десятки предметов, стоимость которых оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей). Он воспользовался карантином, чтобы обокрасть шкафы с вещами придворных, комнату постельного белья, кладовую герцога Йоркского, билетную кассу Королевской коллекции и магазины при дворце и Королевской галерее.