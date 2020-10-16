Королева Великобритании Елизавета II впервые за семь месяцев вышла в свет и подверглась критике за отсутствие маски на лице. Об этом сообщает британская газета Metro.

94-летняя королева посетила Лабораторию оборонной науки и техники в исследовательском центре Протон-Даун в сопровождении внука — герцога Кембриджского Уильяма. В рамках визита она встретилась с военными экспертами, работавшими по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно отравленного веществом из группы «Новичок» в 2018 году.

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Лидер политической организации «Республика», выступающий за смену формы госправления, Грэм Смит заметил, что ни она, ни Уильям не следовали мерам предосторожности в борьбе с коронавирусом, в частности на членах королевской семьи не было масок. По его мнению, Ее Величеству следует подавать пример гражданам. «Это идет вразрез с мерами предосторожности, которые все должны соблюдать. Так что дворец должен найти вразумительное объяснение», — считает оппозиционер.

Отмечается, что Лаборатория протестировала 48 сотрудников, контактировавших с монаршей семьей. Результаты тестов оказались отрицательными.

Представители Букингемского дворца утверждают, что во время посещения исследовательского центра были соблюдены все необходимые меры безопасности. По их словам, члены королевской семьи неукоснительно следовали рекомендациям сотрудников Лаборатории.

Королевский эксперт Джо Литтл подчеркивает, что своим визитом Елизавета II дала обществу понять, что повседневная жизнь во время пандемии продолжается, пусть и с небольшими изменениями, даже если вам 95 лет. «Как и ожидалось, Ее Величество появилась в хорошей форме и, несомненно, была рада вновь оказаться на службе после продолжительного отсутствия», — говорит Литтл.

Ранее британский историк и биограф Роберт Лейси раскрыл, какую ошибку Елизавета II допустила по отношению к Меган Маркл. Он считает, что королева не учла, что Маркл — единственный человек в королевской семье, который сам заработал состояние и вышел из низов. По его мнению, Ее Величеству нужно было с самого начала обговорить с избранницей внука ее ожидания, желания и правила жизни во дворце.