Елизавета II вышла из самоизоляции ради экспертов по «Новичку»

Королева Великобритании Елизавета II вышла из самоизоляции и встретилась с военными экспертами, работавшими по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного веществом из группы «Новичок» в 2018 году. Монарх приехала в Солсбери, где произошел инцидент, и посетила военную лабораторию Портон-Даун. Об этом говорится в Twitter-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.

Королева Великобритании и ее внук, герцог Кембриджский Уильям, встретились со специалистами, которые принимали непосредственное участие в идентификации «Новичка» как средства отравления Сергея и Юлии Скрипалей. В знак признания работы сотрудников лаборатории герцог вручил им церемониальный меч Wilkinson (The Firmin Sword of Peace) — награду, вручаемую британским военнослужащим за деятельность, выходящую за рамки их обязанностей.

Газета Daily Mail также отметила, что до данного мероприятия Елизавета II семь месяцев провела в самоизоляции в королевской резиденции с сокращенным штатом, так называемом пузыре Ее Величества (HMS Bubble), где она выполняла обязанности главы государства. Королева Великобритании работала с документами.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в британскую больницу в марте 2018 года. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему.