Кремль прокомментировал заявление ОЗХО о «Новичке» и Навальном

Россия не проводит никаких работ по разработке или доработке химического оружия. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы применении в отношении блогера Алексея Навального усовершенствованного вещества «Новичок». Об этом сообщает ТАСС в среду, 7 октября.

«Россия является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия. РФ выполнила все свои обязательства по этой конвенции, поэтому об этом не может идти и речи», — сказал он.

Песков добавил, что информация ОЗХО требует изучения на экспертном уровне.

Накануне специалисты ОЗХО подтвердили заключение коллег из лаборатории Бундесвера о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Между тем, формула яда не полностью идентична формуле «Новичка», которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году. Речь идет о модифицированном веществе. Данное антихолинэстеразное средство не входит в список Приложения к Конвенции по химическим веществам. Факт применения химического оружия может служить основанием для открытия Организацией по запрещению химического оружия расследования.

Министерство иностранных дел России обвинило ОЗХО в предвзятости.