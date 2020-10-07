Военный эксперт оценил заявления о незапрещенном «Новичке» в пробах Навального

Определить, какое именно вещество обнаружила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пробах Алексея Навального, без раскрытия его формулы невозможно. Так заявления организации оценил бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с РИА Новости.

«Если бы нам дали формулу, тогда можно было бы сказать, где это вещество еще используется — в каком-нибудь сельском хозяйстве или является дезинфицирующим веществом. Или еще чем-нибудь. Мы же не знаем, что они имели в виду», — отметил Никулин, комментируя отчет ОЗХО, в котором говорилось, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично «Новичку».

По словам эксперта, вещества, схожие с компонентами «Новичка», можно найти даже в бытовой химии и химикатах, использующихся в сельском хозяйстве. «Дихлофос тоже можно отнести к фосфороорганике. Им тоже запросто можно отравиться, если выпить», — пояснил он.

Никулин также подчеркнул, что пробы Навального не имеют юридической значимости, так как были получены с нарушениями. По его словам, все вещественные доказательства должны изыматься с места преступления оперативным работником и в присутствии свидетелей. В ином случае использовать их в суде будет нельзя.

6 октября британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам. В России в ответ заявили, что подобные версии вызывают удивление, и подчеркнули, что Москва не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации с оппозиционером.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.