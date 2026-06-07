ВС России поразили несколько расчетов элитного подразделения ВСУ «Скифские грифоны»

Вооруженные силы (ВС) России поразили несколько расчетов элитного подразделения беспилотных войск украинских боевиков «Скифские грифоны». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«"Скифские грифоны", несколько расчетов, [были] уничтожены ФАБами на запорожском направлении», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что помимо самих расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было также поражено спецоборудование этого подразделения.

6 июня стало известно, что первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери под Сумами. Согласно анализу некрологов, это произошло в районе Бачевска в Сумской области. Отмечается, что указанное элитное тактическое соединение в составе Сухопутных войск ВСУ было сформировано в марте 2022 года в городе Житомире.