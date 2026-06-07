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10:22, 7 июня 2026Бывший СССР

ВС России поразили элитное подразделение ВСУ

ВС России поразили несколько расчетов элитного подразделения ВСУ «Скифские грифоны»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России поразили несколько расчетов элитного подразделения беспилотных войск украинских боевиков «Скифские грифоны». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«"Скифские грифоны", несколько расчетов, [были] уничтожены ФАБами на запорожском направлении», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что помимо самих расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было также поражено спецоборудование этого подразделения.

6 июня стало известно, что первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери под Сумами. Согласно анализу некрологов, это произошло в районе Бачевска в Сумской области. Отмечается, что указанное элитное тактическое соединение в составе Сухопутных войск ВСУ было сформировано в марте 2022 года в городе Житомире.

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