Британская королева впервые за несколько месяцев вышла в свет

Британская королева Елизавета II впервые за несколько месяцев вышла в свет: она посетила мемориал в графстве Суррей на юго-востоке Англии. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

94-летняя королева приняла участие в мероприятии в очном формате впервые в 2021-м и всего лишь в третий раз с марта 2020-го. Ее Величество посетила мемориал в день столетия образования Военно-воздушных сил Австралии.

Мемориал установлен в память о летчиках стран Содружества наций, которые погибли во Второй мировой войне. Кадры с места событий опубликованы в Twitter.

«Давненько я здесь не была», — улыбаясь, заявила 94-летняя Елизавета II. Во время визита она осмотрела мемориал и подписала памятный документ.

16 октября 2020-го королева также впервые за долгое время вышла в свет и подверглась критике: она не следовала мерам предосторожности в борьбе с коронавирусом и не надела маску.

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