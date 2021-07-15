Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем

Российские истребители сопроводили три бомбардировщика B-52H ВВС США над Беринговым морем

Российские истребители сопроводили три стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил (ВВС) США над акваторией Берингова моря. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

15 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Берингова моря три воздушные цели, приближающиеся к границе России. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — добавили в Минобороны.

Экипажи истребителей идентифицировали воздушные цели как бомбардировщики В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией моря.

Ранее в июле российские Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries и самолет-разведчик CL-600 Challenger ВВС США, пролетевшие над Черным морем. После разворота иностранных самолетов от госграницы суда благополучно вернулись на аэродромы базирования.

