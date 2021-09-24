Украина заявила о залете российских разведчиков в зону учений в Черном море

Командование воздушных сил ВС Украины заявило, что российские самолеты-разведчики якобы грубо нарушили воздушное пространство, залетев в зону учений в Черном море. Об этом сообщается в Facebook командования.

В сообщении отмечается, что самолеты типа Су-24МР и Ил-20 пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты. Однако в тексте не сказано, о каких именно учениях идет речь.

«В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений», — утверждается в тексте.

До 30 сентября на Украине в акватории Черного и Азовского морей проводятся стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021» с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО.

23 сентября Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. В Таллине утверждают, что в районе острова Вайндлоо самолет ВВС РФ А-50 нарушил воздушную границу республики, и это шестой случай нарушения воздушного пространства российскими самолетами с начала 2021 года.

