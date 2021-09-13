Япония заявила протест России из-за нарушения воздушного пространства

Япония заявила протест России по дипломатическим каналам якобы произошедшего «нарушения» воздушного пространства российским самолетом. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, вчера в 3:37 и в 9:58 по московскому времени российский самолет нарушил воздушное пространство Японии в районе мыса Сиретоко на Хоккайдо.

«В связи с этим министерство обороны подняло по тревоге истребители военно-воздушных сил самообороны, а министерство иностранных дел заявило российскому правительству по дипломатическим каналам решительный протест и потребовало принятия мер для неповторения подобного», — сказал Като.

Ранее 12 сентября агентство «Киодо» сообщило, что российский гражданский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство Японии. По данным издания, японская сторона обвинила Россию в нарушении воздушного пространства у острова Хоккайдо на севере страны и призвала Москву впредь не допускать подобных инцидентов.

