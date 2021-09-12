Мир
 
Последние новости
Xiaomi прокомментировала сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму
Миграции россиян в Москву и Петербург предрекли спад из-за новых городов
На Украине предложили перейти на латиницу
Химик рассказал о возможных причинах смертельного отравления в Москве 
Полиция Капитолия решила наказать сотрудников за действия 6 января
Политолог заявил о воле властей сделать из Украины «законного иждивенца» России
Священник занял у прихожан миллионы рублей и скрылся
Российская телеведущая умерла после болезни
На акции против «ковид-паспортов» в Париже задержали почти 100 человек
Новости партнеров
Прослушать новость

В Японии полностью привились более половины граждан

Ясутоси Нисимура: доля получивших вторую дозу вакцины в Японии превысила 50 процентов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Более половины жителей Японии полностью привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, его слова передает ТАСС.

«Я думаю, доля получивших вторую дозу превысила 50 процентов», — отметил он. Нисимура также выразил надежду, что к концу месяца данный показатель достигнет 60 процентов, благодаря чему темпы проведения вакцинации в стране догонят аналогичные показатели европейских стран.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 70 процентов населения ЕС вакцинировались от коронавируса. «Теперь 250 миллионов человек являются обладателями иммунитета от этой болезни. Это действительно великое достижение, четко демонстрирующее на что мы способны, когда работаем вместе», — подчеркнула она. В то же время председатель Еврокомиссии отметила, что пандемия еще не закончилась, а новые штаммы по-прежнему представляют большую опасность.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жители Южной Кореи смирились с коронавирусом
Власти Киева отчитались о вакцинации половины горожан от COVID-19
Китай сделал более двух миллиардов прививок от COVID-19 своему населению