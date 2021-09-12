В Японии полностью привились более половины граждан

Более половины жителей Японии полностью привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, его слова передает ТАСС.

«Я думаю, доля получивших вторую дозу превысила 50 процентов», — отметил он. Нисимура также выразил надежду, что к концу месяца данный показатель достигнет 60 процентов, благодаря чему темпы проведения вакцинации в стране догонят аналогичные показатели европейских стран.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 70 процентов населения ЕС вакцинировались от коронавируса. «Теперь 250 миллионов человек являются обладателями иммунитета от этой болезни. Это действительно великое достижение, четко демонстрирующее на что мы способны, когда работаем вместе», — подчеркнула она. В то же время председатель Еврокомиссии отметила, что пандемия еще не закончилась, а новые штаммы по-прежнему представляют большую опасность.