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В Евросоюзе вакцинировалось 70 процентов населения

Председатель ЕК заявила, что 70 процентов населения ЕС вакцинировались от коронавируса
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Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

В Евросоюзе 70 процентов взрослого населения полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Twitter сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы достигли важной вехи в нашей кампании по вакцинации населения. В Европейском союзе 70 процентов взрослых полностью привиты от коронавируса. Теперь 250 миллионов человек являются обладателями иммунитета от этой болезни. Это действительно великое достижение, четко демонстрирующее на что мы способны, когда работаем вместе», — заявила фон дер Ляйен.

Вместе с тем председатель Еврокомиссии отметила, что пандемия еще не закончилась, а новые штаммы по-прежнему представляют большую опасность. «Я призываю всех — вакцинируйтесь. Это единственный способ защитить себя и окружающих», — подчеркнула она.

Также фон дер Ляйен акцентировала внимание на моральных обязательствах ЕС помогать в деле вакцинации менее развитым странам. «Мы экспортируем, а также передаем вакцины в безвозмездное пользование. Евросоюз является главным донором COVAX» (всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса — прим. «Ленты.ру»).

Ранее фон дер Ляйен выступила за ограничение на въезд в Европейский союз граждан США. Данное решение было обусловлено как ростом заболеваемости в Соединенных Штатах, так и аналогичными ограничительными мерами со стороны США.

Всего с начала пандемии в Евросоюзе зарегистрировано около 36,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 750 тысяч человек скончались.

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