В ЕС собрались запретить свободный въезд из США

Власти Евросоюза собрались запретить свободный въезд из США, так как в стране растет заболеваемость коронавирусом. Об этих планах от дипломатических источников стало известно The Wall Street Journal.

Это связано с официальными списками, рекомендующими в связи с пандемией тот или иной режим полетов. Хотя они не являются обязательными к выполнению, государства ЕС стараются придерживаться перечисленным там требований. Словения, которая сейчас занимает председательский пост в блоке, порекомендовала исключить США из списка стран, откуда беспрепятственно пускают туристов.

Соединенные Штаты, в свою очередь, позволяют поездки из Евросоюза только в случае крайней необходимости — то есть придерживаются того режима, который предложили в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предупреждала американскую сторону, что европейский блок не позволит такой асимметрии существовать долго.

Ранее сообщалось, что Вашингтон предпримет новое усилие для борьбы с пандемией на американской территории: объявит об обязательной вакцинации дополнительными, бустерными дозами препарата от коронавируса для всех, кто уже полностью привился двумя дозами. На момент публикации по меньшей мере одну дозу препарата получил 61 процент американцев, 52 процента — полностью привиты.