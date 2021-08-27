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Китай сделал более двух миллиардов прививок от COVID-19 своему населению

Минздрав КНР: граждане Китая получили более двух миллиардов прививок от COVID-19
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Фото: Li Bo / Xinhua / globallookpress.com

Граждане Китая уже получили более двух миллиардов прививок от COVID-19. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Минздрав КНР.

По сообщению ведомства, полностью вакцинировано 889 миллионов человек из 1,4 миллиарда граждан страны. Все прививки сделаны с помощью препаратов китайского производства. Как отмечает CNN, в настоящий момент на Китай приходится около 40 процентов всех введенных доз вакцины в мире.

Правительство доложило, что очередная вспышка коронавируса в стране была взята под контроль, а число новых случаев сокращается уже 11 дней подряд с 16 августа. К концу 2021 года Пекин планирует привить от COVID-19 80 процентов своего населения, что в теории приведет его к достижению коллективного иммунитета.

Последняя кампания по вакцинации населения была направлена на несовершеннолетних, пожилых людей, а также жителей труднодоступных районов. Эти группы населения не вошли в предыдущие программы правительства по иммунизации граждан. Однако на пресс-конференции также прозвучала критика в сторону китайских вакцин, которые показали меньшую эффективность против новых штаммов коронавируса.

Ранее Китай призвал ВОЗ проверить биолаборатории США в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина. По словам представителя КНР, утечка COVID-19 могла произойти именно оттуда. Версию с утечкой вируса из Уханьского института вирусологии он назвал маловероятной.

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