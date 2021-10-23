Боевые корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане

Корабли России и КНР с 17 по 23 октября провели в Тихом океане совместное патрулирование

Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Китая с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Группировка из десяти кораблей прошла через Сангарский пролив в западной части океана, преодолев за все время совместных действий более 1,7 тысячи морских миль.

Российскую часть отряда составляли представители Тихоокеанского флота — судно измерительного комплекса «Маршал Крылов», два больших противолодочных корабля «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также пара корветов «Алдар Цыденжапов» и «Громкий». Со стороны КНР в патрулировании участвовали эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также судно снабжения «Дунь Пин Ху».

Ранее, с 14 по 18 октября, в Японском море проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2021». Тогда сообщалось, что истребители военно-воздушных сил (ВВС) самообороны Японии поднимались по тревоге после того, как у морских границ страны были замечены российский и китайский вертолеты.