В Пентагоне обвинили Китай в уходе от концепции ядерного сдерживания

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвинил Китай в уходе от концепции поддержания ядерного арсенала на минимальном уровне. Об этом пишет ТАСС. Слова военачальника прозвучали на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Пентагона считает, что Китай ведет не только разработку передового гиперзвукового оружия, но и строит межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «как шахтного базирования, так и подвижных комплексов», размещает их на бомбардировщиках и подводных лодках.

«Когда смотришь на данную структуру, то [понимаешь, что] это не минимальный потенциал сдерживания. Такие средства не нужны при минимальном потенциале сдерживания», — заявил генерал. Он также отметил, что как военный офицер считает бессмысленным обсуждения принципа неприменения ядерного оружия первым. Значение, по словам военачальника, имеет только реальный боевой потенциал государства.

«Все гиперзвуковые вооружения, которые они создают (...) предназначены для США. Мы должны исходить из этого, строить планы на основании этого, быть готовыми для этого», — добавил Хайтен.

Ранее британская газета Financial Times заявила, что за лето 2021 года КНР провела два испытания гиперзвукового оружия. В результате одного из них, запущенная в космос боеголовка, по информации издания, могла преодолеть низкоорбитальное пространство и облететь земной шар. Результаты испытаний поразили разведывательное сообщество США.

18 октября официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отверг эти обвинения, заявив, что КНР проводила проверки различных типов технологий многоразовых космических аппаратов.