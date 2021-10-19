Названа главная особенность гиперзвуковых ракет

Испытания гиперзвуковой ракеты в Китае не несут угрозы для России. Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал реакцию США на испытания и назвал главную особенность гиперзвукового оружия. Его слова приводит News.ru.

Эксперт подчеркнул, что гиперзвуковое оружие есть не только в Китае. Мураховский отметил, что опасность испытаний, которые прошли в Китае, преувеличена американскими СМИ. Более того, гиперзвуковое оружие есть не только у Китая.

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Мураховский пояснил, что особенностью гиперзвуковой ракеты является маневрирование. Так, боевой блок выходит в атмосферу на скорости в несколько десятков тысяч километров и маневрирует на пути к цели. Эксперт подчеркнул, что эта особенность гиперзвукового оружия снижает вероятность перехвата ракеты.

По словам эксперта, системы противоракетной обороны США и России могут противостоять боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, которые не маневрируют. В свою очередь, сложность перехвата маневрирующих целей выше. Мураховский подчеркнул, что маневрирующие боевые блоки реализованы в российских комплексах «Авангард», «Циркон» и «Кинжал».

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае. На брифинге в Пикине он заявил, что в августе правительство проводило испытания космического аппарата.

В субботу британская газета Financial Times написала об испытаниях китайской гиперзвуковой ракеты, которые прошли в августе. Источники издания отметили, что ракета-носитель запустила боевой блок, который может нести ядерное оружие.