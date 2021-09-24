В США обеспокоились отставанием от России в гиперзвуке

В США обеспокоились прогрессом России и Китая в сфере гиперзвуковых вооружений. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами реализации подобных программ и отставанием США от конкурентов. Об этом сообщает Air Force Magazine.

В своем выступлении на AFA's Air, Space & Cyber Conference Кендалл отметил, что ему «предельно ясны» планы по использованию гиперзвуковых ракет России и Китая.

Говоря о прогрессе в российских и китайских разработках, Кендалл заявил, что «они продвигаются очень быстро». По словам чиновника, в Москве и Пекине понимают нужность гиперзвуковых вооружений.

Министр отметил необходимость определения целей, которые поможет решить гиперзвуковое оружие в США. После этого важно обосновать, почему это средство является «экономически эффективным». Кендалл подчеркнул, что пока эти вопросы остаются открытыми.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» о планах по модернизации гиперзвуковых ракет. По его словам, скорость и точность подобных вооружений может быть увеличена.