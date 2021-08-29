В России улучшат гиперзвуковые ракеты

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство собирается увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет. Об этом глава Минообороны сообщил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Шойгу подчеркнул, что планы улучшить гиперзвуковые ракеты находятся в перспективе. «Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия», — объяснил он.

Министр также напомнил, что что российская армия уже оснащена гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», ракетными комплексами «Авангард» с гиперзвуковым управляемым боевым блоком, лазерными комплексами «Пересвет». По мнению Шойгу, у России есть не только что показать, но и «есть чем оберегать страну».

В том же интервью Шойгу рассказал о модернизации ЗРПК «Панцирь»: дальность обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) комплекса увеличились на 30 процентов. Он добавил, что для борьбы с дронами потенциального противника в арсенале российских Вооруженных сил (ВС) есть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).