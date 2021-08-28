ВМС США успешно испытали двигатель гиперзвуковой ракеты

Военно-морские силы (ВМС) США успешно испытали твердотопливный двигатель второй ступени гиперзвуковой ракеты Conventional Prompt Strike (CPS), сообщает Breaking Defense.

Тесты прошли в среду, 25 августа, в Промонтори, штат Юта. В сообщении ВМС США подчеркивается, что испытания второй ступени прошли вслед за успешными тестами первой и включали в себя проверку работы системы управления вектором тяги на твердотопливном ракетном двигателе.

Испытания первой ступени CPS состоялись еще в мае.

В августе прошлого года армия Соединенных Штатов в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), который, кроме CPS, также получит ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Испытания, проведенные ВМС и армией США, состоялись в марте 2020 года.