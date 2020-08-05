США показали удар гиперзвуковым C-HGB

Армия Соединенных Штатов в ходе онлайн брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Соответствующий ролик доступен в Twitter.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявлял, что поражение C-HGB произошло на расстоянии 36 сантиметров от центральной точки мишени.

Соответствующие испытания, проведенные Военно-морскими силами (ВМС) и Армией США, состоялись 19 марта. Пуск C-HGB прошел с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС, расположенного на гавайском острове Кауаи. Полученные в ходе испытаний данные Агентство по противоракетной обороне США планирует использовать для разработки перехватчиков гиперзуковых ракет.

Согласно открытым данным, глайдер биконической конструкции C-HGB, разработанный Сандийскими национальными лабораториями, в 2011 и 2017 годах прошел успешные летные испытания. Изделие в качестве боевого оснащения получат перспективные американские гиперзвуковые ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Армии, Conventional Prompt Strike (CPS) ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) Военно-воздушных сил США. Для первых двух ускорителем выступает твердотопливный носитель средней дальности All-Up Round (AUR). В США уверяют, что C-HGB способна к маневрированию на скорости свыше 6100 километров в час по непредсказуемой для средств ПРО противника траектории.