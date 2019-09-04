США выбрали производителя своего гиперзвукового «Авангарда»

Dynetics Technical Solutions получила контракт в размере 351,6 миллиона долларов на производство первых серийных универсальных гиперзвуковых боевых блоков Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), сообщает американская компания.

Согласно контракту, первые 20 единиц C-HGB, предназначенных для Сухопутных войск (СВ), Военно-морских сил (ВМС) и Агентства по противоракетной обороне (ПРО) США, должны быть готовы к 2023 году. Кроме Dynetics, за производство C-HGB отвечают такие американские компании, как General Atomics (электромагнитные системы) и Raytheon (система управления). Интеграция C-HGB в составе носителей поручена головному разработчику Lockheed Martin.

Отдельно для гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) СВ Dynetics по заказу Lockheed Martin разработает пусковую установку, а также организует летные испытания и обучение операторов, что повысит вознаграждение подрядчика до 407,6 миллиона долларов.

«Мы выбрали сильную команду с различными наборами навыков, чтобы помочь США противостоять угрозе, исходящей от российских и китайских достижений в области гиперзвукового оружия», — сказал президент Dynetics Technical Solutions Стив Кук.

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В июле Aviation Week сообщило, что Соединенные Штаты помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия работают над двумя аналогичными засекреченными программами.

Глайдер биконической конструкции C-HGB, разработанный Сандийскими национальными лабораториями, в 2011 и 2017 годах прошел успешные летные испытания. Изделие в качестве боевого оснащения получат перспективные американские гиперзвуковые ракеты LRHW СВ, Conventional Prompt Strike (CPS) ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) ВВС.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин представил ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. По словам главы государства, последний способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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