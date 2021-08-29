Шойгу рассказал о модернизации ЗРПК «Панцирь»

Сергей Шойгу: дальность обнаружения дронов у ЗРПК «Панцирь» увеличилась на 30 процентов

У зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» была увеличена дальность обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.

По словам главы ведомства, соответствующие характеристики ЗРПК увеличились на 30 процентов.

Шойгу добавил, что для борьбы с дронами потенциального противника в арсенале российских Вооруженных сил (ВС) также присутствуют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Когда летел-летел, и вдруг, как парализованный голубь, то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то», — описал он принцип воздействия комплексов РЭБ.

Ранее стало известно, что ЗРПК «Панцирь-М» теперь сможет перехватывать цели, летящие на высоте не более одного-двух метров над водой. Отмечается, что это позволяет допустить использование комплекса для уничтожения ракет, подобных российским противотанковым «Корнет» или американским противокорабельным Harpoon.