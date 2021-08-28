Российские «Панцири» научили уничтожать американские Harpoon

Российским зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-М» добавят новые цели, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Газета пишет, что теперь данные ЗРПК смогут «перехватывать цели, летящие на высоте не более 1–2 метра над водой». Издание отмечает, что в ходе недавних испытаний морские «Панцирь-М» уничтожили несколько противотанковых ракет «Корнет», имитировавших вражеское оружие. «Все цели были перехвачены на дистанции в несколько километров от точки пуска, когда они совершали полет на высоте от 1 до 3 метров над водой», — пишет газета.

Главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев уверяет, что характеристики полета противотанкового «Корнета» на малой высоте практически идентичны таковым у американского Harpoon. Эксперт уверен, что данное обстоятельство позволяет допустить использование морских «Панцирь-М» против данных американских противокорабельных ракет.

В октябре 2020 года газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и оборонно-промышленном комплексе написала, что Россия успешно испытала новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М».