Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом и шокировал Пентагон

Китай испытал новую гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, запуск произошел в августе, а возможности передовой космической разработки КНР шокировали Пентагон.

Ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, облетев земной шар, после чего снизилась для поражения цели. Однако, как сообщают источники, попадания не произошло, разведка США отмечает, что недолет составил около 33 километров.

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«Мы понятия не имеем, как они это сделали», — заявили в американской разведке. Китай добавился гораздо более значительных успехов в области гиперзвуковых вооружений, чем предполагали официальные лица Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США решили запустить неизвестную военную ракетную систему над Тихим океаном в период с 20 по 29 октября. Пуск запланирован с полигона Кальяк у южного побережья Аляски в район атолла Кваджалейн на Маршалловых островах, дальность полета исходя из заявленных координат составит около двух тысяч километров.

