США решили запустить неизвестную военную ракету над Тихим океаном

США планируют с 20 по 29 октября запустить ракетную систему с южного побережья Аляски

США решили запустить неизвестную военную ракетную систему над Тихим океаном в период с 20 по 29 октября, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на навигационное предупреждение для пилотов и мореплавателей.

Отмечается, что пуск запланирован с полигона Кальяк у южного побережья Аляски в район атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

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Дальность полета исходя из заявленных координат составит около двух тысяч километров. Указанный полигон используется Пентагоном для тестирования различных военных систем, в том числе противоракетных, и для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.

Ранее армия США и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провели испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM). В ходе тестов ракета, называемая «убийцей» российских систем противовоздушной обороны, например, С-400 «Триумф», запускалась на авиабазе Вандерберг Военно-воздушных сил США в Калифорнии в сторону Тихого океана.

