В Северной Корее показали новую гиперзвуковую ракету

Новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8» показали в Северной Корее. Презентация боеприпаса прошла в рамках выставки развития государственной обороны «Самоборона-2021» в Пхеньяне. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

На снимках, опубликованных ЦТАК, изображена пусковая установка с новой баллистической ракетой «Хвасон-8». Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что внешний вид ракеты подтверждает заявления об использовании гиперзвукового боевого блока в составе «Хвасон-8».

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Эксперт подчеркнул, что внешне северокорейская ракета похожа на ракету DF-17, которая состоит на вооружении Народно-освободительной армии Китая. «Хвасон-8» отличается от твердотопливной DF-17 жидкостным ракетным двигателем с ампулизированным хранением жидкого топлива.

«Тем не менее это свидетельствует о настоящем прорыве, достигнутом в создании самых передовых технологий. Можно сказать, что КНДР в гиперзвуковом оружии сейчас опережает США», — подытожил Лямин.

В сентябре стало известно об испытаниях баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком в КНДР. Глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал ВВС США Глен Ван Херк прокомментировал данные испытания. Генерал предположил, что новая ракета не представляет угрозу для США.