Американские артиллеристы получили первые гиперзвуковые комплексы

Первые гиперзвуковые комплексы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») поступили в распоряжение американских артиллеристов. Как сообщает блог bmpd, Минобороны США опубликовало снимки передачи комплексов, которая состоялась в сентябре.

Артиллеристы подразделения 17-й бригады полевой артиллерии армии США получили учебные образцы и опытную батарею гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle. На снимках видны массо-габаритные макеты транспортно-пусковых контейнеров LRHW, пусковые установки на полуприцепах и тягачи Oshkosh HEMTT A4 M983A4 Patriot.

Судя по фотографиям, военным передали две пусковых установки первой батареи комплекса LRHW. Каждая установка вмещает два транспортно-пусковых контейнера гиперзвуковых ракет. В основе LRHW лежит управляемая гиперзвуковая боевая часть Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), которая установлена на баллистической ракете AUR (All-Up-Round). Заявленная дальность ракеты составляет 2775 километров.

В описании к снимкам указано, что передача элементов комплекса состоялась в сентябре, а официальная церемония пройдет 7 октября на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

Ранее издание Popular Mechanics сообщало, что ракета LRHW получила имя Dark Eagle. Автор отметил, что Военно-морские силы США могут получить свою версию комплекса для базирования на субмаринах и надводных кораблях.