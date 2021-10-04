Россия впервые произвела пуск «Циркона» из-под воды

Россия произвела второй пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Экипаж подводного ракетного крейсера «Северодвинск» выпустил вторую ракету из-под воды. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что полет ракеты от выхода из воды до поражения условной цели соответствовал заданным параметрам.

Ранее атомная подводная лодка «Северодвинск» произвела первый испытательный пуск ракеты «Циркон» из надводного положения. Ракета успешно поразила условную морскую цель.