США признали неготовность к войнам будущего

Бомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A на испытаниях в июне 2019 года

Аналитики Исследовательской службы Конгресса США опубликовали 25 августа обновленный доклад «Гиперзвуковое оружие: Справочная информация и вопросы для Конгресса». Результаты доклада отражают неготовность США к войнам будущего. Аналитики признали отставание в разработке американского гиперзвукового оружия.

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В 2021 финансовом году Министерство обороны США запросило 3,2 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия. В 2022 году финансовом году эту сумму планируют увеличить на 18,8 процента. Несмотря на такие объемы финансирования, у американских военных на вооружении нет ни одной системы гиперзвукового оружия.

В новой редакции отчета не изменились сроки разработки гиперзвуковых комплексов. Так, сухопутные войска США могут получить прототип комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) лишь в 2023 финансовом году, а к 2024 финансовому году программу планируют завершить. В свою очередь, Военно-морские силы США получат первые образцы гиперзвукового комплекса Conventional Prompt Strike (CPS) в 2025 финансовом году на подводных лодках класса Ohio, а к 2028 году CPS оснастят атомные подводные лодки класса Virginia Block V.

Согласно докладу, первыми гиперзвуковое оружие получат Военно-воздушные силы США — в 2022 финансовом году будут развернуты ракеты AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). ВВС США уже запросили финансирование для закупки первых 12 ракет ARRW. Ракеты будут развернуты в режиме начальной эксплуатационной способности.

Аналитики Конгресса США отразили и прогресс в разработке российских гиперзвуковых систем. Так, гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал» с 2017 года находится на опытно-боевом дежурстве.

Первые сведения об испытаниях российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» появились в американском докладе еще в 2019 году. В ходе форума «Армия-2021» Минобороны России подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт на поставку ракет.

