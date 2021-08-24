Минобороны России впервые получит «Циркон»

Минобороны России и НПО машиностроения впервые заключили контракт на поставку «Цирконов»

Минобороны России в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщает РИА Новости.

«Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22. В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», — заявили в военном ведомстве.

В августе гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что гиперзвуковое оружие у США может появиться после 2023 года.

В том же месяце американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.

Тогда же ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что госиспытания «Циркона» начнутся в августе.