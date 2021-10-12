В России рассказали об «огрызающейся» ракете

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» испытают залповым пуском с фрегата «Адмирал Горшков», что позволит проверить концепцию «пчелиного роя», позволяющего отвлекать огонь противовоздушной системы (ПВО) противника, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Цель может видеть только одна. Она и организует нападение, передав информацию, где находится жертва и кто ее охраняет. Затем машины решат, кто атакует, а кто отвлекает огонь ПВО на себя. Уничтожив главную цель в ордере, ракеты перераспределят роли и снова начнут жалить выживших», — рассказывает автор.

По его словам, благодаря «Циркону» российские корабли получают преимущество перед противником. «Каждый из них может огрызнуться ракетой, сбить которую в обозримой перспективе будет не способна ни одна система ПВО. И неважно, какая боеголовка на ней стоит: ядерная или обычная. Осадок от встречи одинаково будет неприятным», — уверен обозреватель.

В октябре командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки успешно завершены.