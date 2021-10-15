США испытали «убийцу» российских С-400

В США в рамках испытаний запустили «убийцу» российских систем ПВО в сторону Тихого океана

Армия США и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провели испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM), сообщает The Drive.

В ходе тестов ракета, называемая «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (ПВО), например, С-400 «Триумф», запускалась из установки M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) на авиабазе Вандерберг Военно-воздушных сил (ВВС) США в Калифорнии в сторону Тихого океана.

В Lockheed Martin заявили, что ракета пролетела более 400 километров, побив свой предыдущий рекорд дальности, установленный в мае. Тогда тесты проходили на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико и подтвердили заявляемые характеристики оружия, в частности дальность и точность, а также возможность интеграции ракеты с пусковой установкой M142 HIMARS.

В апреле издание Breaking Defense сообщило, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM до 1600 километров.

На вооружение армии США PrSM должна поступить в 2023 году.

По данным Defense News, в настоящее время заявляемая максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако она может быть повышена до 550 километров, поскольку США и Россия не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности (ДРМСД).