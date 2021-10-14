В России рассказали о превосходстве над гиперзвуковым оружием США

Президент России Владимир Путин рассказал о превосходстве российских разработок над гиперзвуковым оружием США. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», сообщает «Интерфакс».

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Во время обсуждения вопросов стратегической стабильности ведущая отметила, что в России разработали высокоточные ракеты со скоростью полета в три Маха. «Нет, нет, нет, три Маха — это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что наличие гиперзвукового оружия позволило опередить США в создании перспективных вооружений. «Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы и впервые в истории даже обогнав наших основных конкурентов — в данном случае Соединенные Штаты — по высокотехнологичным системам оружия, мы этим не злоупотребляем, никому не угрожаем», — пояснил он.

В сентябре министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами реализации программ в сфере гиперзвукового оружия. Министр отметил, что ему ясны планы по использованию гиперзвуковых боеприпасов Китая и России.