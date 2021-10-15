В США рассказали о российской системе противокосмической обороны «Аэростат»

The Space Review: в России может идти разработка системы ПРО большой дальности «Аэростат»

Перспективный комплекс противокосмической обороны «Аэростат» разрабатывают в России. В США рассказали о российской системе ПРО большой дальности, которая сможет перехватывать цели в космосе. Предположение высказал аналитик Барт Хендрикс (Bart Hendrickx) в материале для портала The Space Review.

Хендрикс, который считается специалистом в области советских и российских космических программ, предположил, что работа над «Аэростатом» ведется несколько лет. Автор подчеркивает, что в российской прессе этот комплекс не фигурировал, но анализ открытых источников позволяет говорить о его существовании.

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The Space Review приводит выдержку из статьи заместителя генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павла Созинова. По мнению Хендрикса, в материале говорится об «Аэростате». Автор статьи рассматривает методы математического моделирования для систем противовоздушной и противокосмической обороны. Хендрикс подчеркивает, что Созинов упоминает «усовершенствованный комплекс дальнего перехвата» и моделирование работы «центрального радиолокационного комплекса».

По мнению Хендрикса, речь идет о радиолокационной станции 14Ц031, которая предназначена для наблюдения за космическими объектами. «Хотя эту радиолокационную систему обычно связывают с "Нудоль", очевидно, что она также может поддерживать и "Аэростат"», — отметил автор.

Также эксперт упомянул материалы, опубликованные концерном ВКО «Алмаз-Антей» ранее. В них говорится о средствах обнаружения и сопровождения целей вне атмосферы Земли с помощью бортовых датчиков ракеты и наземных РЛС.

Автор делает вывод, что в основе комплекса «Аэростат» лежит твердотопливная ракета 106Т6. Ракета может использовать элементы боеприпасов «Тополь-М», «Ярс» или «Булава» с новым перехватчиком. По мнению Хендрикса, система наведения ракеты использует данные наземных РЛС и собственных датчиков, которые работают в инфракрасном и видимом диапазоне.

В сентябре Воздушно-космические силы России провели испытания противоракеты системы ПРО. Боеприпас испытали на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.