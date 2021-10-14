В США обозначили оружие для долгой войны с Россией

Breaking Defense: армиии США следует уделять приоритетное внимание России, а не Китаю

Армии США следует уделять приоритетное внимание России, а не Китаю, пишет американское издание Breaking Defense.

«Чтобы противостоять действиям Москвы [в Восточной Европе], армии [США] необходимо обеспечить в своих будущих бюджетах сохранение адекватных инвестиций в расширенные возможности для ведения долгих наземных боев», — говорится в публикации.

Обозначается, что США и их союзникам для продолжительных военных действий против России потребуется такое оружие, как замены боевой машины пехоты M2 Bradley и бронетранспортера M113, а также современные танк M1A2 Abrams и полевая буксируемая гаубица M777 калибра 155 миллиметров на шасси ICV (Infantry Carrier Vehicle) Stryker.

«Для усиления обороны НАТО также необходимо перебросить больше наземных боевых подразделений США в страны Балтии и Польшу», — пишет издание.

В августе журнал Popular Mechanics сообщил, что армия США назвала свою перспективную гиперзвуковую ракету Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), способную из Лондона ударить по Москве, Dark Eagle («Темный орел»).

В июне издание The Drive заметило, что в опубликованном на YouTube армией США ролике, демонстрирующем возможные сценарии применения ракеты Precision Strike Missile (PrSM), показан «удар» по российскому крейсеру проекта 1164 «Атлант» (по коду НАТО — «Слава») и зенитной ракетной системе С-400 «Триумф».