Китай отверг обвинения в испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом

МИД КНР: Китай не испытывал гиперзвуковую ракету, это был космический аппарат

Министерство иностранных дел (МИД) Китая отвергло обвинения в испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом в августе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представитель МИД КНР Чжао Лицзяня.

Речь идет об информации, появившейся в Financial Times. Издание со ссылкой на источники в американской разведке утверждает, что ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, облетев земной шар не долетев до цели около 33 километров.

По словам дипломата, китайское правительство проводило стандартные испытания для проверки различных типов технологий многоразовых космических аппаратов. «Это была не ракета, это был космический аппарат», — заявил на брифинге в Пекине Лицзянь.

Ранее стало известно, что возможности передовой космической разработки КНР застали врасплох американскую разведку. Пекин достиг значительного прогресса в области ядерного ракетостроения и достиг «передового космического потенциала» — гораздо большего, чем предполагали в США. Китайская ракета способна пролететь через южный полюс, что вызывает затруднения у Вашингтона, так как система противоракетной обороны (ПРО) страны сосредоточена в основном на северном направлении.