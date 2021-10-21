Названы последствия прямого военного конфликта между Россией, Китаем и США

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий заявил, что если между самыми технологичными странами мира произойдет вооруженный конфликт, то, вероятно, он будет происходить на «ядерном уровне». Гиперзвуковые ракеты, о разработке которых заявляют Россия, США и Китай в такой ситуации будут считаться «цветочками». Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Я очень надеюсь, что в ближайшее время нас не ждет конфликт, который будет оправдывать применение гиперзвука. Потому что если нас ждет конфликт между Китаем и США, например, или Россией и США, то у этого будет большая вероятность эскалации, в том числе и на ядерном уровне», — заявил Баклицкий. Он выразил надежду, что никто из руководителей сверхдержав не допустит такого развития событий.

Также эксперт оценил развитие гиперзвуковых технологий в вооружении. «Гиперзвуковое оружие очень дорогое и, я думаю, что еще долгое время оно будет штучным продуктом, припасенным на случай, если случится обострение. Оно может потребоваться для атаки на мобильные цели, например, для затопления корабля или для атаки на высокозащищенные цели, скажем, какой-то контрольный пункт, радар, центр управления», — разъяснил Баклицкий.

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Он добавил, что с течением времени все будет зависеть от закладываемых денег в военные бюджеты стран. Чем больше будет сумма, тем больше у державы будет ракет, в том числе гиперзвуковых, тем больше они будут интегрированы в военные планы и тем выше шанс, что они начнут применяться. Это своего рода соревнование, заявил Баклицкий. По его мнению, власти не допустят эскалации какого-либо конфликта до того, чтобы начать применять свои разработки.

«Очень большое количество систем вооружения, от сверхсовременных боевых самолетов до ракет, направлены на борьбу с равными вам по силе державами. Потому что, если вы войдете в конфликт с тем, кто вас значительно слабее, то вам резоннее использовать куда более дешевые технологии. Не то что гипер- или сверхзвук, а базовые старые добрые технологии. Я думаю, что люди будут стараться не допускать развития конфликта до такой степени. Однако хоть вы и надеетесь, что конфликта не будет, но вам нужны планы и вооружение на крайний случай. Кроме этого, очень много оружия производится и никогда не используется, а утилизируется», — резюмировал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай. В субботу британская газета Financial Times написала, что в августе Пекин испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в августе правительство проводило испытания космического аппарата.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство собирается увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет. Он также отметил, что у России не только есть что показать, но и «есть чем оберегать страну».