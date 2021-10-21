В Британии уточнили количество проведенных КНР испытаний гиперзвукового оружия

FT: китайская армия провела два испытания гиперзвукового оружия за лето 2021 года

За лето 2021 китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия. Об этом написали в британской газете Financial Times.

Ранее в издании написали об одном испытании гиперзвуковой ракеты армией КНР, которая якобы смогла преодолеть низкоорбитальное пространство и облететь земной шар. По информации источников FT в американской разведке испытания прошли в августе.

Сейчас FT со слов троих собеседников, близких к спецслужбам США, пишет, что кроме августовских испытания армия Китая провела запуск гиперзвукового оружия в июле. Источники не уточнили тип вооружения. Однако известно, что результаты испытаний ошеломили Пентагон и американскую разведку. В настоящее время военные исследователи США пытаются оценить боевой потенциал Пекина и уровень отставания американской армии от ее потенциального противника.

21 октября президент США Джо Байден выразил беспокойство по поводу испытаний гиперзвукового оружия китайскими военными. Он сообщил об этом во время разговора с журналистами перед вылетом в штат Пенсильвания.

18 октября официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отверг обвинения британских журналистов в испытаниях гиперзвукового оружия. По его словам, КНР проводила проверки различных типов технологий многоразовых космических аппаратов. Однако в FT дали точное описание возможного гиперзвукового оружия. Разведка сообщила изданию, что это была ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая не долетела 33 метра до предполагаемой цели.