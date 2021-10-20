Байден обеспокоился китайскими гиперзвуковыми ракетами

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление американский лидер сделал во время разговора с журналистами перед вылетом в штат Пенсильвания. «Да», — ответил он на соответствующий вопрос.

В субботу британская газета Financial Times написала, что в августе Пекин испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в августе правительство проводило испытания космического аппарата.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство собирается увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет. Он также отметил, что у России есть не только что показать, но и «есть чем оберегать страну».