США заявили о проведении военно-морских операции в Черном и Средиземном морях

США анонсировали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях при поддержке НАТО

Соединенные Штаты начали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях. Об этом заявили в ВМС США, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, за проведение операций будут отвечать штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО. Они будут располагаться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney. Отмечается, что Mount Whitney и размещенные на нем штабы будут работать вместе с партнерами и союзниками НАТО для обеспечения безопасности и стабильности в регионе

Ранее Шестой флот ВМС США анонсировал, что американский ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) направился в Черное море.

