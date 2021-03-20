В Черное море вошел второй корабль НАТО

Второй за сутки боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) США вошел в акваторию Черного моря. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США.

До этого в Черное море вошел американский ракетный крейсер Monterey.

Ранее шестой оперативный флот США сообщил, что Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности. Также военные пояснили, что американские корабли и авиация на регулярной основе проводят в регионе операции по поддержке партнеров по НАТО.

Thomas Hudner относится к эсминцам типа «Арли Берк» и может нести на борту до 96 крылатых ракет «Томагавк» или противоракет «Стандарт» в вертикальных универсальных пусковых установках. «Монтерей» способен нести до 122 «Томагавков» или противоракет.

США с начала 2021 года усилили активность в Черном море, в конце января там побывали эсминцы «Дональд Кук» и «Портер».