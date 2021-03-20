В Черное море направился второй корабль США

Второй за сутки боевой корабль Военно-морских сил США направился в Черное море. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте шестого оперативного флота Соединенных Штатов.

В опубликованном посте уточняется, что эсминец «Thomas Hudner» должен провести в регионе «операции по обеспечению безопасности на море». Также в пресс-службе пояснили, что американские корабли и авиация на регулярной основе проводят в регионе операции по поддержке партнеров по НАТО.

19 марта в Национальном центре управления обороной Российской Федерации журналистам ТАСС рассказали, что в акваторию Черного моря зашел американский крейсер «Монтерей». Отмечалось, что военные следят за судном.