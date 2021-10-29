Американский эсминец направился в Черное море

ВМС США сообщили, что ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) направился в Черное море

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) направился в Черное море. Об этом сообщил шестой флот ВМС США в своем Twitter.

«USS Porter начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — говорится в сообщении.

15 октября эсминец ВМФ США «Чейфи» (Chafee, DDG 90) пытался войти в российскую акваторию Японского моря. Этому помешал экипаж противолодочного корабля «Адмирал Трибуц». Позже командование Тихоокеанского флота ВМС США ответило, что заявление о попытке эсминца нарушить границу не соответствует действительности.

В начале июля эсминец Великобритании HMS Defender на три километра зашел в территориальные воды России в Черном море. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. 3 июля эсминец Defender покинул Черное море.