Вытеснение эсминца США из российских вод попало на видео

Министерство обороны России показало видео вытеснения американского эсминца «Чейфи» (Chafee, DDG 90) из российских территориальных вод в Японском море. Ролик поступил в распоряжение редакции «Ленты.ру».

На видео попало, как американский эсминец идет по морю и в какой-то момент начинает поворачивать. На «Чейфи» при этом стоит военный вертолет, вокруг ходят люди.

Инцидент произошел ранее 15 октября. Экипаж корабля «Адмирал Трибуц» предупредил эсминец ВМС США о том, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами. Вскоре американское судно изменило направление и отвернуло на обратный курс.