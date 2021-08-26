Посол России предупредил Британию о последствиях инцидента с эсминцем Defender

Российский посол Келин: в следующий раз кораблю Британии будет сложнее войти в воды России

Посол России в Лондоне Андрей Келин пообещал военным кораблям Великобритании более сложное вхождение в территориальные воды России в будущем. Он предупредил Британию о последствиях инцидента с эсминцем HMS Defender в интервью HARDtalk, передает РИА Новости.

По его словам, в следующий раз британскому военному кораблю будет значительно сложнее войти без предупреждения.

«Мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них, потому что это не в первый раз, когда британский военный корабль делает это», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что британский корабль вторгся в территориальные воды без предупреждения и не соблюдал российское законодательство. По его словам, это был не просто невинный проход корабля, а демонстрация того, что они якобы «находились в водах Украины».

Незадолго до начала военных учений НАТО вместе с Вооруженными силами Украины Sea Breeze, эсминец Великобритании HMS Defender на три километра зашел в территориальные воды России в Черном море. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. 3 июля эсминец Defender покинул Черное море.

