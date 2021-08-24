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В Великобритании задержали рекордное число нелегальных мигрантов на лодках

Власти Великобритании за сутки задержали более 800 нелегальных мигрантов на лодках
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Фото: Peter Nicholls / Reuters

В Великобритании в субботу, 21 августа, задержали нелегальных мигрантов — 828 человек, которые переплывали Ла-Манш на 30 небольших лодках, чтобы попасть в королевство. Этот показатель является рекордным за сутки. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что власти Франции в тот же день задержали 193 человека на 10 лодках. В воскресенье и понедельник таких инцидентов не было, говорится в сообщении МВД Великобритании.

По информации источника, всего с начала года к берегам королевства прибыли 12,5 тысячи человек, а последний рекорд по числу прибывших мигрантов зафиксировали в Британии 12 августа, тогда власти перехватили 592 нелегала.

В августе сообщалось о рекордном за сутки на тот момент числе нелегалов — как минимум 482 человека переправились через пролив Ла-Манш и высадились на побережье британского графства Кент. Из-за наплыва мигрантов вооруженные силы страны остановили военные учения на полигоне в приморском городе Хайт.

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