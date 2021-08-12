Посол России в Лондоне прокомментировал задержание «российского шпиона»

Власти Великобритании не обращались к российскому посольству в Лондоне по поводу задержания гражданина Британии, подозреваемого в шпионаже на спецслужбы России. Об этом заявил глава российской дипмиссии в Лондоне Андрей Келин, передает ТАСС.

По его словам, при встрече с высокопоставленными служащими из лондонского МИД и Министерства обороны, никто не поднимал тему пойманного в Германии «российского шпиона».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал заявления о британском агенте, сотрудничавшем с Россией и заявил, что будет всячески поддерживать расследование. Дипломат отметил, что пока не контактировал с коллегами из Великобритании по поводу поимки предполагаемого преступника.

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали 57-летнего британца по имени Дэвид С. в Потсдаме по подозрению в работе на российские спецслужбы. Скотленд-Ярд подтвердил эту информацию.

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал фотографии квартиры предполагаемого «русского шпиона». На полках стоят книги на военно-историческую и шпионскую тематику, в том числе о красных партизанах в тылу у нацистов во время Великой Отечественной войны, кружка с надписью «Россия» и флажки Черноморского флота. В квартире много плюшевых игрушек, на часть из которых надеты армейские фуражки.