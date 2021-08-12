Мир
 
Последние новости
Стали известны детали поездки Зеленского в США
Украина проведет в Донбассе масштабные антитеррористические учения
Российский врач оценил опасность «йота»-штамма коронавируса
У белорусских банков начались проблемы после санкций США
В сети перечислили неочевидные способы сэкономить
Женщина умерла после ДТП с автомобилем на остановке в Москве 
Новая фотография Глюкозы в купальнике вывела из себя ее подписчиков
Раскрыты новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
Описано положение украинской легкоатлетки после фото с Ласицкене
Новости партнеров
Прослушать новость

Посол России в Лондоне прокомментировал задержание «российского шпиона»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MFA Russia / globallookpress.com
Глава российской дипмиссии в Лондоне прокомментировал задержание «российского шпиона»

Власти Великобритании не обращались к российскому посольству в Лондоне по поводу задержания гражданина Британии, подозреваемого в шпионаже на спецслужбы России. Об этом заявил глава российской дипмиссии в Лондоне Андрей Келин, передает ТАСС.

По его словам, при встрече с высокопоставленными служащими из лондонского МИД и Министерства обороны, никто не поднимал тему пойманного в Германии «российского шпиона».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал заявления о британском агенте, сотрудничавшем с Россией и заявил, что будет всячески поддерживать расследование. Дипломат отметил, что пока не контактировал с коллегами из Великобритании по поводу поимки предполагаемого преступника.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали 57-летнего британца по имени Дэвид С. в Потсдаме по подозрению в работе на российские спецслужбы. Скотленд-Ярд подтвердил эту информацию.

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал фотографии квартиры предполагаемого «русского шпиона». На полках стоят книги на военно-историческую и шпионскую тематику, в том числе о красных партизанах в тылу у нацистов во время Великой Отечественной войны, кружка с надписью «Россия» и флажки Черноморского флота. В квартире много плюшевых игрушек, на часть из которых надеты армейские фуражки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британца задержали по подозрению в шпионаже на Россию
Скотленд-Ярд подтвердил задержание шпионившего на Россию британца
Глава МИД Германии прокомментировал заявления о британском шпионе России
Посольство России ответило на сообщения о задержании шпиона в Германии